رقمنة دوائر العمل أبرزها.. توصيات وِرَش «ما بعد كورونا» في ميناء دمياط

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات الورشة الثانية، من سلسة ورش العمل التى ينظها معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان (إدارة وتسويق خدمات الموانئ والنقل البحرى بعد جائحة كورونا) بمشاركة متحدثين من دولة الصين.





وقدم اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ورقة عمل بعنوان (ميناء دمياط – ما بعد Covid 19) عن طريق البث المباشر ON LINE بواسطة برنامج ZOOM .





وتناول "عوض" الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها هيئة ميناء دمياط قبل انتشار الفيروس من تنظيم ندوات وتوزيع ملصقات للتوعية وتجهيز أماكن حجر للحالات المشتبه بها وتوفير مهمات الوقاية الصحية وتوزيعها على العاملين .





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وأشار إلى مرحلة التعامل مع انتشار الفيروس والتى تضمنت الكشف على أطقم جميع السفن المترددة على الميناء وتوعية المترددين على جميع بوابات و منافذ الدخول مع عمل التعقيم اليومى للمبانى الإدارية والطرق والوحدات البحرية والأرصفة ومركبات الأفراد بالهيئة وتوفير بوابة لتعقيم الأفراد والحرص على استمرار عملية التدريب عن بعد بالتعاون مع معهد تدريب الموانى وكذلك المشاركة فى ورش العمل وعقد الإجتماعات الداخلية باستخدام برنامج ZOOM ، وابراز الاعتماد على النظم الالكترونية لإدارة الميناء لضمان التباعد الاجتماعى بين المتعاملين مثل منظومة الدفع الالكترونى والفاتورة الموحدة والتوقيع الالكترونى والتطبيقات المحمولة للموظفين والمتعاملين وتفعيل منظومة تخطيط موارد المؤسسات .





وأوصت الهيئة فى نهاية الورشة برقمنة دوائر العمل ، وإنشاء م نصة الكترونية تضم أعضاء من كافة قطاعات النقل البحرى على مستوى العالم لتبادل الخبرات ، وتنويع مصادر الدخل بالموانئ من خلال طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالميناء .





وتأتى مشاركة هيئة ميناء دمياط فى سلسلة ورش العمل (ما وراء جائحة كورونا) بهدف تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين وطرح الاجراءات التى اتخذتها الهيئة فى مجابهة الأثار السلببية الناتجة عن انتشار الفيروس على المجال البحرى.