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محافظات

تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ٧ أطباء و ٢ ممرضات وصيدلى لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف المركزى ومخالفتهم لقرارات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمنع الإجازات للعاملين بالقطاع الطبي.

جاء ذلك بناءا على تقرير لجنة المرور اليومى الخاصة بمتابعة مستشفيات الفرز والعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد برئاسة كمال شلبى السكرتير العام لمحافظة قنا.

أكد كمال شلبى، رئيس اللجنة، أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة، بالإضافة إلى إلتزام المستشفى بإستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار ٢٤ ساعة.

و أضاف شلبى، بأن اللجنة أوصت إدارة المستشفى بضرورة طباعة نموذج إرشادات العزل المنزلى وصرفها لكل مريض مع شنطة العلاج  لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة خلال فترة العزل المنزلى.

و أوضح شلبى، بأن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها او المرضى المعزولين منزليًا، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفي لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى.

و وجهت اللجنة فى نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى في ظروف إستثنائية دقيقة.

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تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا
تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا
تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا
تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا
تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا
تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا
تغيبوا عن العمل.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٠ أطباء وممرض بمستشفى الوقف المركزى بقنا
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