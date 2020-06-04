تونس تحصل على 270 مليون يورو لمواجهة كورونا

منح البنك الالماني للتنمية قرضا لـ تونس بقيمة 100 مليون يورو، لدعم الإصلاح في المجال البنكي والمالي، وأوضح بيان لوزارة التنمية والإستثمار التونسية، أن "البرنامج الألماني لدعم الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي" يندرج في اطار مقاربة متعددة السنوات للتعاون المالي التونسي الألماني.





وأفاد البنك الالماني للتنمية بحسب ذات البيان انه يسعى إلى دعم الاصلاحات والبنية التحتية والأنظمة المالية لضمان نمو اقتصادي عادل اجتماعي ومحترم للبيئة في البلدان السائرة نحو النمو.





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كما قدم البنك الافريقي للتنمية منحة لتونس بمبلغ 180 مليون يورو، لتمويل برنامج الاستجابة لـ فيروس كورونا، وأوضح بيان للبنك الأفريقي للتنمية اليوم، أن هذه المنحة تهدف إلى تقليص الاثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا داخل تونس





وأكد المدير العام لشمال إفريقيا بمجموعة البنك الافريقي للتنمية محمد العزيزي: "أن البنك على كامل الإستعداد لمساندة تونس ودعم قطاع الصحة بها من أجل مساعدته على الصمود والحماية الاجتماعية ".