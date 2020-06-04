AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

التقط أحد الأشخاص صورًا بعدسة الكامير الخاصة به للسيارة جينيسيس G80 موديل 2020 الجديدة بعد تحولها لسيارة أجرة في موطنها الأم، كوريا الجنوبية وتسير فى الشوارع العامة .

تبدو هذه الفكرة مناسبة لسيارات الأجرة الفاخرة في كوريا كبديل عن استعمال سيارات فاخرة أوروبية، فسيارة جينيسيس G80 تمثل الصناعة المحلية في موطنها بطريقة جيدة .

كما يتوقع أن تكون تكاليف تشغيلها وصيانتها أقل وأسهل، وأخيرً فإن جينيسيس G80 هي سيارة فاخرة بالفعل تقدم ميزات غير مسبوقة في عالم السيارات الفاخرة.

بما أن هذه سيارة أجرة فمن المتوقع أنها بمحرك  2.5 لتر 4 سلندر والذي ينتج 300 حصان و421 نيوتن-متر، والذي سيتوفر في أسواق عديدة، وتوفر جينيسيس أيضًا خيار محرك V6 ينتج  375 حصان و530 نيوتن-متر.

كما توفر السيارة جينيسيس G80 بخيار الدفع الكلي للعجلات ، ولكن فى هذه الحالة فان خيراتها هى الافضل على الاطلاق حتى تكون عملية كسيارة اجرة .

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور
شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور
شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جينيسيس تعلن رسميا طرح genesis g80 لأول مرة بتصميم خيالي علي أرض الواقع.. صور

شاهد.. سباق تنافسى بين BMW M135i الجديدة وشقيقتها الكبرى M140i.. من الفائز

المنافسة الأكبر لسيارة محمد رمضان.. مواصفات لامبورجيني هوراكان ايفو الخارقة

هيونداي تكشف عن موديلها الجديدة

تعرف على مواصفات جينيسيس موديل 2021

ترشيحاتنا

بسبب المظاهرات.. قوات من الجيش الأمريكي تحاوط البيت الأبيض.. شاهد

فضل قراءة آية الكرسي قبل النوم

المفاوض المصري أكثر قوة.. الفقي: تغير موقف السودان يخدم مصالحه

برلماني تونسي يوجه صفعة لـ الغنوشي: لا مكان للإخوان في تونس

نشرة السوشيال ميديا.. صورة نادرة لـ سعد الصغير مع الراحلة وردة.. ودنيا سمير غانم تطالب جمهورها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

استشاري الجهاز الهضمي: 10 أعراض تدل على الإصابة بـ فيروس الكبد بي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور

مجلة Vogue تستبدل صور المشاهير بعاملات مجهولات في مواجهة كورونا

أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور