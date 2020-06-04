شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور

التقط أحد الأشخاص صورًا بعدسة الكامير الخاصة به للسيارة جينيسيس G80 موديل 2020 الجديدة بعد تحولها لسيارة أجرة في موطنها الأم، كوريا الجنوبية وتسير فى الشوارع العامة .

تبدو هذه الفكرة مناسبة لسيارات الأجرة الفاخرة في كوريا كبديل عن استعمال سيارات فاخرة أوروبية، فسيارة جينيسيس G80 تمثل الصناعة المحلية في موطنها بطريقة جيدة .

كما يتوقع أن تكون تكاليف تشغيلها وصيانتها أقل وأسهل، وأخيرً فإن جينيسيس G80 هي سيارة فاخرة بالفعل تقدم ميزات غير مسبوقة في عالم السيارات الفاخرة.

بما أن هذه سيارة أجرة فمن المتوقع أنها بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر والذي ينتج 300 حصان و421 نيوتن-متر، والذي سيتوفر في أسواق عديدة، وتوفر جينيسيس أيضًا خيار محرك V6 ينتج 375 حصان و530 نيوتن-متر.

كما توفر السيارة جينيسيس G80 بخيار الدفع الكلي للعجلات ، ولكن فى هذه الحالة فان خيراتها هى الافضل على الاطلاق حتى تكون عملية كسيارة اجرة .