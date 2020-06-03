بملابس محتشمة| جوهرة تشعل إنستجرام بوصلة رقص على أغانى حكيم
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:16 م
نشرت الراقصة "جوهرة" فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الراقصة "جوهرة"
، فى الفيديو بملابس فورمال محتشمة مرتدية بنطلون اسود واسعا وشيمز ابيض.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت الراقصة "جوهرة"
على ترك شعرها مسندلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات التجملية من الماكياج التى زادت من جمالها.
وظهرت الراقصة جوهرة
وهى تشعل انستجرام من خلال وصلة رقص على اغنية الفنان حكيم.