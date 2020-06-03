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أخبار العالم

بعد خلافه مع الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض: ترامب لا يزال مبقيا على وزير دفاعه

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:28 م
سكرتيرة البيت الأبيض
سكرتيرة البيت الأبيض
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صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض  "كايلي ماكناني" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مبقيًا على وزير الدفاع مارك إسبر ولم يقله من منصبه، وذلك على خلفية التصريحات النارية التي أدلى بها الوزير والتي خالف بها كل ما كان يأمله ترامب، وهو فض الجيش للإحتجاجات بالقوة، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية.

وعندما سُئلت كايلي ماكناني من صحفية كانت تحضر اجتماعا في البيت الأبيض حول الاحتجاجات، وعما إذا كان ترامب لا يزال لديه ثقة بوزير الدفاع ، ردت ماكناني "إذا فقد الثقة في الوزير إسبر ، فأنا متأكدة من أنك ستكونين أول من يعلم".


أضافت "حتى الآن ، لا يزال إسبر وزيرا للدفاع".


ووصف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتل جورج فلويد على يد شرطي منيابوليس بأنه "جريمة مروعة" ودعا الشرطة إلى "محاسبة المسؤولين عن قتله".


وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الوزير عن وفاة فلويد ، التي حدثت قبل أكثر من أسبوع في 25 مايو الماضي، والاحتجاجات التي ضربت أمريكا حول عدم المساواة العرقية.


وقال إسبر خلال إيجاز قدمه البنتاجون :"بتعاطف كبير ، أود أن أقدم تعازي العميقة لأسرة وأصدقاء جورج فلويد ، بالنسبة لي وللوزارة".


أضاف :"إن العنصرية حقيقية واقعة في أمريكا ، وعلينا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا للتعرف عليها ومواجهتها والقضاء عليها".


أردف الوزير أيضًا إنه لا يدعم حاليًا نشر الجيش في شوارع المدينة ، وذلك في خلافٍ واضح وكبير لما سبق وهدد به وتمناه الرئيس دونالد ترامب، مخالفًا أمنية ترامب، وذاكرًا "الحرس الوطني هو الأنسب لتقديم الدعم لإنفاذ القانون المحلي".

بعد خلافه مع الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض: ترامب لا يزال مبقيا على وزير دفاعه
بعد خلافه مع الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض: ترامب لا يزال مبقيا على وزير دفاعه
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