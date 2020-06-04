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تعليم

اليوم بدء ورشة فن إدارة الوقت والاجتماعات أون لاين عبر تطبيق zoom

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، أن المركز يبدء اليوم ورشة فن إدارة الوقت والاجتماعات أونلاين عبر تطبيق ZOOM.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" ان اليوم  وغدا 4، 5 يونيو 2020، من الساعة 6  إلى 9 مساءً عبر تطبيق ZOOM سوف تبدأ ورشة عمل فن إدارة الوقت والاجتماعات أون لاين .

وأشار السعيد إلى ان الورشة تحت إشراف المدربة الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد ، رئيس قسم العلوم الزراعية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.

وأوضح ان الورشة لها عدة مميزات يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة تفيد بحضوره الورشة وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

وتأتي محتوى الورشة علي النحو الآتي : 
- مفهوم إدارة الوقت
-أهمية إدارة الوقت
-مضيعات الوقت وسبل مواجهتها.
-طرق وأساليب التخطيط الجيد للوقت.
-أنواع الاجتماعات وأهميتها
-التخطيط الجيد للاجتماعات
-أنماط المجتمعين وفن التعامل معهم.
-طرق وأساليب اتخاذ القرارات أثناء الاجتماعات
_يتخلل المحاور السابقة تطبيقات عملية من قبل المشاركين 
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