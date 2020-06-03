AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. وزير الرياضة يستقبل محمود الخطيب.. وليد أزارو يرفض العودة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:46 م
الأهلي
الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:



استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى من تركى آل الشيخ وفقًا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى أمس.



كشفت تقارير اعلامية ، عن العروض المقدمة لـ وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي .



أصبح حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على أعتاب الرحيل إلي أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتزال، خاصة عقب سحب مسئولي القلعة الحمراء كافة الامتيازات التي سبق وأن طرحوها عليه ليعتزل، ثم وجهوا الشكر له .



واصلت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي  فرض الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق الأول بمجموعة من الإجراءات والقرارات بهدف إصلاح المسار وإعادة المارد الاحمر إلي الطريق الصحيح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. وليد أزارو وانتقاله لـ الزمالك.. مجدي عبد الغني يبرئ نفسه.. متعب ينتقد الخطيب

أخبار النادي الأهلي .. تغريم حسام عاشور .. الخطيب يتحرك قانونيا تجاه الزمالك بعد لافتة نادى القرن

تعرف على قرارات مجلس النادي الأهلي ورد تركي آل الشيخ

عقب استغناء الأهلي.. حسام عاشور على أعتاب الدوري السعودي

وليد أزارو يرفض العودة للنادي الاهلي ويقترب من الدوري القطري ..فيديو

وزير الرياضة يستقبل رئيس الأهلي لدراسة آليات رد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ .. تفاصيل

ترشيحاتنا

28 ألف حالة .. الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

وزيرة الصحة توجه بزيادة إنتاج أدوية المناعة وضخها بالصيدليات للمواطنين

السيسي ونظيره التشيكي يبحثان سبل تنسيق الجهود بشأن مكافحة انتشار كورونا

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

مقدمي الخدمات الصحية: 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من تسعيرة وزارة الصحة لمرضى كورونا

يزيد من كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور

بدون مكياج.. شيرين رضا بإطلالة بسيطة تسحر القلوب