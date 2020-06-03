أخبار الأهلي.. وزير الرياضة يستقبل محمود الخطيب.. وليد أزارو يرفض العودة

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى من تركى آل الشيخ وفقًا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى أمس.
كشفت تقارير اعلامية ، عن العروض المقدمة لـ وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي .
أصبح حسام عاشور لاعب النادي الأهلي على أعتاب الرحيل إلي أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتزال، خاصة عقب سحب مسئولي القلعة الحمراء كافة الامتيازات التي سبق وأن طرحوها عليه ليعتزل، ثم وجهوا الشكر له .
واصلت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي فرض الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق الأول بمجموعة من الإجراءات والقرارات بهدف إصلاح المسار وإعادة المارد الاحمر إلي الطريق الصحيح.