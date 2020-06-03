أخبار الأهلي.. وزير الرياضة يستقبل محمود الخطيب.. وليد أزارو يرفض العودة

أصبح

على أعتاب الرحيل إلي أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتزال، خاصة عقب سحب مسئولي القلعة الحمراء كافة الامتيازات التي سبق وأن طرحوها عليه ليعتزل، ثم وجهوا الشكر له .