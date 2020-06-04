علا رشدى عن العنصرية: نعلم أولادنا أن ربنا خالقنا كلنا زي بعض

انا بحبك جدااا وبحب شخصيتك

ومن المقرر، أن يتم إعداد الجزء الثاني من مسلسل بـ 100 وش، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2021، المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.





المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول عصابة تنصب على الناس بهدف كسب الكثير من المال.