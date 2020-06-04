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فن

علا رشدى عن العنصرية: نعلم أولادنا أن ربنا خالقنا كلنا زي بعض

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:31 ص
علا رشدى
علا رشدى
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مريم عزت
نشرت الفنانة علا رشدى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديدًا لها تتحدث فيه عن العنصرية، ويجب على الجميع تعليم أولادهم أن لا يوجد فرق بين إنسان وآخر. 

علقت علا رشدى على الفيديو قائلة: لازم نعلم ولادنا ان ربنا خالقنا كلنا زي بعض
الفرق في الأخلاق ومش في الشكل 🙏🙏
#ضد_العنصرية

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ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

العصريه ليست فقط بلون العنصريه بكل حاجة حتي بين طبقات المجتمع الواحد الله يحفظ جميع انشالله

ميرسي يا علا علي كلامك الحلو ده إللي كله طاقه إيجابيه في الايام الصعبة دي بجد بتعلم منك كتير 

انا بحبك جدااا وبحب شخصيتك 

ومن المقرر، أن يتم إعداد الجزء الثاني من مسلسل بـ 100 وش، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2021، المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول عصابة تنصب على الناس بهدف كسب الكثير من المال.   




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