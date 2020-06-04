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فن

في ذكرى ميلاد الساحر.. تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:16 ص
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز وعادل امام
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز المشهود له فى الوسط الفنى بأنه من أكثر الفنانين الذين تجمعه علاقات طيبة بالوسط الفنى ككل وإن كانت هناك أزمة وحيدة جمعته بالفنان عادل إمام والتى أثرت على علاقتهما لفترة طويلة حتى انتهت فى الأيام الأخيرة من حياة الساحر. 

وبدأت قصة خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام بعد مسلسل "رأفت الهجان" الذى كان مرشحا له الفنان عادل إمام فى البداية حتى أن محمود عبد العزيز وجه له التهنئة ولكن بعد أيام قليلة فوجئ بالإعلان عن ترشيحه للدور وبالفعل وقع على العقد وهو الأمر الذى تسبب فى نوع من الغضب من جانب الزعيم. 

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وظلت الأمور على هذا النحو حتى جاءت مناسبة زواج ابنة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفى وعادت المياه إلى مجاريها. 

وتم الاتفاق بينهما على تقديم فيلم "حسن ومرقص" ولكن الزعيم كان يرغب فى أن يكتب العمل المؤلف يوسف معاطى ولكن رأى محمود عبد العزيز أنه من الأفضل أن يكتبه المؤلف وحيد حامد وهو الأمر الذى رفضه الزعيم مما دفع الساحر إلى الانسحاب من العمل وتم الاتفاق مع الفنان عمر الشريف لتقديم العمل. 

وتسبب هذا الأمر فى عودة الخلاف بين الفنانين الكبيرين مرة أخرى وهو ما ظهر بشكل كبير فى إحدى المناسبات حيث كانا يحضران عزاء احد الفنانين وشهدت المقابلة نوعا من الجفاء من جانب الطرفين. 

ولكن بعد الإعلان عن أزمة محمود عبد العزيز الصحية كانت فرصة ذهبية لعودة المياه إلى مجاريها مرة أخرى والصلح بينهما حيث حرص عادل إمام على السؤال عن محمود عبد العزيز وصحته من خلال أبنائه ولكن لم يتمكن من زيارته نظرا لان الزيارة كانت ممنوعة عنه.  

وبعد رحيل محمود عبد العزيز شهد مسلسل "هوجان" الجمع بين محمد عادل امام وكريم محمود عبد العزيز وهو الأمر الذى دفع الكثير للحديث عن أن الأبناء أصلحوا ما أفسده بين الآباء.    
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