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منوعات

نيجيريا: إصابة المئات من أعضاء الفرق الطبية بكورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض إن ما لا يقل عن 812 من العاملين الصحيين أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز تشيكوي إيهكويزو إن 29 من العاملين الصحيين المصابين هم من العاملين في المركز.

وأعلنت نيجيريا تسجيل 10819 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و314 حالة وفاة حتى الآن.

يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أرجعت الجمعية الطبية النيجيرية إصابة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية إلى نقص الحماية الكافية.
من جانبها، هددت نقابات العاملين في مجال الصحة في بعض الولايات بإجراء إضراب بسبب نقص معدات الحماية المناسبة.

وفي الوقت نفسه، ألغت الحكومة توجيهها السابق الذي منع المستشفيات الخاصة من علاج مرضى فيروس كورونا، وقد طلبت من المستشفيات الخاصة التسجيل لدى حكومات ولاياتها وضمان التدريب المناسب للموظفين.
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