نيجيريا: إصابة المئات من أعضاء الفرق الطبية بكورونا

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض إن ما لا يقل عن 812 من العاملين الصحيين أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وقال الرئيس التنفيذي للمركز تشيكوي إيهكويزو إن 29 من العاملين الصحيين المصابين هم من العاملين في المركز.





وأعلنت نيجيريا تسجيل 10819 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و314 حالة وفاة حتى الآن.





يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أرجعت الجمعية الطبية النيجيرية إصابة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية إلى نقص الحماية الكافية.

من جانبها، هددت نقابات العاملين في مجال الصحة في بعض الولايات بإجراء إضراب بسبب نقص معدات الحماية المناسبة.



