4 حالات بدون أعراض.. الصين تسجل إصابة واحدة مؤكدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الصين ، اليوم، الخميس، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، الخميس، إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بـفيروس كورونا المستجد وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.





وأشارت اللجنة الصحية إلى أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج.





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وكانت الصين قد سجلت، أمس، الأربعاء، إصابة مؤكدة بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.





وجدير بالذكر أن الصين لا تقوم باحتساب المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.





وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين، بؤرة انتشار الفيروس إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، أمس، الأربعاء، من وجود تهديد كبير ينذر بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم وقف انتشار الفيروس فسوف يكون الوضع مدمرا.



