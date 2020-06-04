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منوعات

في الزفاف.. زوجان يلتزمان بتعليمات التباعد الاجتماعي .. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تسبب فيروس كورونا في تغيير نمط حياتنا بوجه عام ، فأصبحت الكمامة و الكحول و المطهرات أهم من الطعام بالنسبة لنا ، لم تعد النظافة أمر اختياري بل أصبحت واجب ضروري للحماية من كورونا. 

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر تويتر صور لزوجان في اندونيسيا قررا الاحتفال بزواجهما رغم انتشار وباء كورونا ، و اتبعوا تعليمات منظمة الصحة العالمية من حيث التباعد الاجتماعي و التعقيم . 

يظهر في الصور المسافات الكبيرة بين المدعوين ، و ارتداء الجميع للكمامة و الحفاظ على المسافات بين الجميع ، و تعقيم المكان قبل إتمام مراسم الزفاف . 

جدير بالذكر أن الزوجان اشترطا على المدعوين ارتداء الكمامة ، و أكدوا عليهم برسائل قبل حضور الزفاف ارتداء كمامة و قفازات و ممنوع السلام و يكتفوا بالإشارة للعروسين من بعيد . 
في الزفاف.. زوجان يلتزمان بتعليمات التباعد الاجتماعي .. صور
في الزفاف.. زوجان يلتزمان بتعليمات التباعد الاجتماعي .. صور
في الزفاف.. زوجان يلتزمان بتعليمات التباعد الاجتماعي .. صور
في الزفاف.. زوجان يلتزمان بتعليمات التباعد الاجتماعي .. صور
في الزفاف.. زوجان يلتزمان بتعليمات التباعد الاجتماعي .. صور
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