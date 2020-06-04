في الزفاف.. زوجان يلتزمان بتعليمات التباعد الاجتماعي .. صور





تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر تويتر صور لزوجان في اندونيسيا قررا الاحتفال بزواجهما رغم انتشار وباء كورونا ، و اتبعوا تعليمات منظمة الصحة العالمية من حيث التباعد الاجتماعي و التعقيم .





يظهر في الصور المسافات الكبيرة بين المدعوين ، و ارتداء الجميع للكمامة و الحفاظ على المسافات بين الجميع ، و تعقيم المكان قبل إتمام مراسم الزفاف .





جدير بالذكر أن الزوجان اشترطا على المدعوين ارتداء الكمامة ، و أكدوا عليهم برسائل قبل حضور الزفاف ارتداء كمامة و قفازات و ممنوع السلام و يكتفوا بالإشارة للعروسين من بعيد .

تسبب فيروس كورونا في تغيير نمط حياتنا بوجه عام ، فأصبحت الكمامة و الكحول و المطهرات أهم من الطعام بالنسبة لنا ، لم تعد النظافة أمر اختياري بل أصبحت واجب ضروري للحماية من كورونا.