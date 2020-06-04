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محافظات

دعما لمؤسسات الدولة.. مستقبل وطن البحر الأحمر يواصل جهود مبادرة حياة كريمة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، استمرار المرحلة الثالثة من توزيع الاف المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استهدفت 10 آلاف كرتونة لتوزيعها بالمحافظة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. 

قال عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة أن المبادرة بدأت خلال شهر رمضان الكريم الذي شهد المرحلة الأولي والثانية، وبدأت اليوم المرحلة الثالثة تنفيذا  لتوجيهات رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب  وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. 

وأوضح سيف ان مبادرة حياة كريمة تأتي في إطار مساندة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا. المتضررة اقتصاديا جراء إجراءات مكافحة الفيروس مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن والحفاظ عليها كأولوية بتوفير كل الجهود لمكافحة الفيروس موجها التحية للأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات الذين يواجهون تلك الجائحة العالمية مشددا على استمرار فاعليات الحزب لدعم المواطن وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتي نفذ الحزب جزء منها خلال الفترة السابقة. 

وأشار أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة أنه استطاع الحزب تحديد الأسر الأكثر احتياجًا ومن اضير بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد حيث تم توصيل العبوات الغذائية لمعظم الأسر المحتاجة حتى باب المنزل. 

مشيراََ إلى مراعاة الحزب على عدم ذكر اسم أي شخص أو توزيع كارت باسم شخص أثناء عملية توزيع الشنط الغذائية فضلًا عن عدم تصوير أي مواطن أثناء التسليم والاكتفاء فقط بتصوير مسئولي التوزيع مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيث ارتدى مسئولو التوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
دعما لمؤسسات الدولة.. مستقبل وطن البحر الأحمر يواصل جهود مبادرة حياة كريمة
دعما لمؤسسات الدولة.. مستقبل وطن البحر الأحمر يواصل جهود مبادرة حياة كريمة
دعما لمؤسسات الدولة.. مستقبل وطن البحر الأحمر يواصل جهود مبادرة حياة كريمة
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