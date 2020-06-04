صناعة الدواء: لايوجد نقص فى الأدوية فى السوق المصرية على الإطلاق.. فيديو

قال الدكتور على عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء، إنه لا يوجد نقص فى الأدوية فى السوق المصرية على الإطلاق، مؤكدًا أن الادوية الأساسية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا موجودة فى الصيدليات.





وأضاف الدكتور على عوف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأدوية تصرف تحت اشراف الحكومة ووزارة الصحة وهيئة الدواء، لأنه يجب ان تستخدم وفقًا لتعليمات الطبيب.





وتابع أن هناك بعض المواطنين يخزنون الأدوية فى المنازل دون الحاجة اليها، خاصة ادوية المناعة والفيتامينات التى تم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعى وتكالب عليها المواطنون دون الحاجة إليها.





وأكد أن كل شخص له جرعات مختلفة من فيتامين سي فيتامين د، مشددًا أن أدوية المناعة متوفرة فى وزارة الصحة بكميات كافية وتكفى لكل حالات مصابى فيروس كورونا التى تدخل المستشفيات.





وأوضح أن الوزراة تصرف العلاج للمرضى فى الحجر الصحى المنزلى، لافتًا إلى أن فيتامين سي موجود فى الليمون والبرتقال.











