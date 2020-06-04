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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 6 - 2020 بالدوريات الأوروبية

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:03 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزاها مواجهات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري البرتغالي.

وتقام مباريات الدوري البرتغالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواجهات اليوم الخميس:

الدوري البرتغالي:

ماريتيمو - فيتوريا سيتويال، السابعة مساء.

بنفيكان تونديلا، الثامنة والربع مساء.

فيتوريا جيماريش - سبورتنج لشبونة، العاشرة والربع مساء، عبر قناة ماتش فوتبول 3.

الدوري التشيكي:

فيتكوفيكس - إف سي برنو، الخامسة مساء.

دوكلابراج - فيسيهراد، السادسة مساء.

يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا في إيقاف معظم الدوريات العالمية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر عودة كلا من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي خلال شهر يونيو الحالي، بعد توقف طويل، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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