طبيب يحذر : الكمامة الدوارة قنبلة موقوتة تنقل عدوى كورونا.. فيديو

قال الدكتور عصام المغازى ، استشارى الأمراض الصدرية ، إن هناك عديد من المأكولات تعمل على تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض .





وأوضح، استشارى الأمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح، أن الكمامة الدوارة وتبادله بين المواطنين فى وسائل النقل يشكل كارثة وخطورة كبيرة، قنبلة موقوته لنقل عدوى فيروس كورونا





ولفت الدكتور عصام المغازى ، إلى أن الغذاء المتوازن يزيد من مناعة الجسم وخاصة السلطة الخضراء ، الليمون لإحتوائه على فيتامين C ، والجبن القريش ، والألبان .









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وطالب الدكتور عصام المغازى بتجنب تناول النشويات ، الحلويات ، أو الوجبات السريعة التى تشكل خطورة أيضأ على نقل عدوى كورونا.





وأشار الددكتور عصام المغازى ، إلى أن الحالة المعنوية المرتفعة تعمل أيضأ على زيادة المناعة وتجنب سماع الأخبار السلبية .





وتابع الدكتور عصام المغازى ، استشارى الأمراض الصدرية ، أن الاكتئاب وسماع الأخبار المحبطة حول كورونا يعمل بدوره على ضعف المناعة.



