AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم التزامهم بقرار الحظر..غلق وتشميع محلين وملعب خماسي في الشرقية

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:44 م
غلق وتشميع محلين
غلق وتشميع محلين وملعب خماسي
Advertisements
محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد بزيارة لقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس. 

وذلك للوقوف على تنفيذ  الإجراءات الاحترازيه والوقائيه المتخذة لمواجهه فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.


وأثناء مرور المحافظ بشوارع القريه تلاحظ له وجود ملعب خماسي لكره القدم يفتح أبوابه لممارسه النشاط الرياضي وغير ملتزم صاحبه بقرار الغلق ليأمر المحافظ رئيس المركز بالغلق الفوري والتشميع للملعب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.


كما رصد المحافظ محلين تجاريين غير ملتزم صاحبيهما  بالمواعيد المحددة للغلق في الخامسه مساء ومزاوله نشاطهما التجاري كاسرين توقيت الحظر ليأمر المحافظ بالغلق الفورى للمحللين وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيه وتوقيع الغرامات المفروضة للمخالفة

اقرأ أيضا:

تغريم 84 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

وخلال عودته لمدينه الزقازيق تمكن محافظ الشرقيه من ضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه و أثناء وقت حظر التجوال ليأمر المحافظ رجال المرور بسحب رخصتي القياده للسيارتين المخالفتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.


 مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بقوه وحسم على المخالفين وعدم السماح بأي تجاوزات خلال تلك الفتره الحرجه التي تمر بها البلاد.


كان محافظ الشرقيه قد أصدر  تعليمات  مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المهنيه باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الحكوميه والشوارع و محطات السكة الحديد والمواقف لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحه وسلامة المواطنين، وكذلك تفعيل دور لجان المتابعه لرصد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة والتصدي للمخالفات وإزالتها فورا، وتطبيق القانون على المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز مدينة العاشر يُزيل مخالفتين تغيير نشاط من سكنى إلى تجارى

في جولة مفاجئة.. محافظ الشرقية يأمر بإزالة مبنى مخالف بمشتول السوق

إزالة وفك إنشاءات مقامة بالمخالفة لمجمع مطاعم بمنطقة القومية في الزقازيق

خالفوا الحظر .. غلق وتشميع 4 محال تجارية وملعب بالشرقية

شاهد .. إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأرصفة في 15 مايو

جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمتابعة الالتزام بحظر التجول وأعمال النظافة بالخانكة..صور

ترشيحاتنا

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

نيجيريا: إصابة المئات من أعضاء الفرق الطبية بكورونا

الجريدة الرسمية.. قرار جديد من الرئيس السيسي حول اتفاقية قرض ثان من الكويت

وفاة المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط بفيروس كورونا

المفتي السابق يكشف عن خطأ شائع في التسبيح عقب الصلاة

بسبب كورونا.. 3 عقوبات جديدة يصدرها البرلمان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق ذكية.. احصل على أفضل سعر بيع لسيارتك المستعملة

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا