لعدم التزامهم بقرار الحظر..غلق وتشميع محلين وملعب خماسي في الشرقية

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد بزيارة لقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

وذلك للوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازيه والوقائيه المتخذة لمواجهه فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.





وأثناء مرور المحافظ بشوارع القريه تلاحظ له وجود ملعب خماسي لكره القدم يفتح أبوابه لممارسه النشاط الرياضي وغير ملتزم صاحبه بقرار الغلق ليأمر المحافظ رئيس المركز بالغلق الفوري والتشميع للملعب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





كما رصد المحافظ محلين تجاريين غير ملتزم صاحبيهما بالمواعيد المحددة للغلق في الخامسه مساء ومزاوله نشاطهما التجاري كاسرين توقيت الحظر ليأمر المحافظ بالغلق الفورى للمحللين وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيه وتوقيع الغرامات المفروضة للمخالفة

اقرأ أيضا:

تغريم 84 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

وخلال عودته لمدينه الزقازيق تمكن محافظ الشرقيه من ضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه و أثناء وقت حظر التجوال ليأمر المحافظ رجال المرور بسحب رخصتي القياده للسيارتين المخالفتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بقوه وحسم على المخالفين وعدم السماح بأي تجاوزات خلال تلك الفتره الحرجه التي تمر بها البلاد.





كان محافظ الشرقيه قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المهنيه باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الحكوميه والشوارع و محطات السكة الحديد والمواقف لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحه وسلامة المواطنين، وكذلك تفعيل دور لجان المتابعه لرصد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة والتصدي للمخالفات وإزالتها فورا، وتطبيق القانون على المخالفين.