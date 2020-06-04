الخطيب يعيد تفعيل قرار منع أعضاء مجلس الأهلي من وسائل التواصل الإجتماعي

طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أعضاء مجلسه بالإلتزام التام بقرار تفعيل حظر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا وشئون القلعة الحمراء.





وشدد الخطيب أن القرار يسري علي مجلس الإدارة وكل العاملين في النادي وتمت الموافقة عليه مسبقًا وهو ليس مصادرة علي حرية الرأي ولكن في كل ما هو بعيد عن النادي.





وكان مجلس الأهلي قد أصدر قرارًا بمنع تداول أي شئ يخص الأهلي عبر وسائل التواصل الإجتماعي بسبب أزمة مع الدكتورة رانيا علواني عضو المجلس.





وكان الخطيب قد قام بزيارة الي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس لتباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقًا لما ورد بقرار مجلس الإدارة أمس.



