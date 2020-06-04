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رياضة

الخطيب يعيد تفعيل قرار منع أعضاء مجلس الأهلي من وسائل التواصل الإجتماعي

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:09 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أعضاء مجلسه بالإلتزام التام بقرار تفعيل حظر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا وشئون القلعة الحمراء.

 وشدد الخطيب أن القرار يسري علي مجلس الإدارة وكل العاملين في النادي وتمت الموافقة عليه مسبقًا وهو ليس مصادرة علي حرية الرأي ولكن في كل ما هو بعيد عن النادي.

وكان مجلس الأهلي قد أصدر قرارًا بمنع تداول أي شئ يخص الأهلي عبر وسائل التواصل الإجتماعي بسبب أزمة مع الدكتورة رانيا علواني عضو المجلس.

وكان الخطيب قد قام بزيارة الي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس لتباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقًا لما ورد بقرار مجلس الإدارة أمس.

وتناول لقاء الوزير مع رئيس الأهلي دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار المجلس بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020 ، وستقوم الوزارة بالرد على طلب النادي بعد الانتهاء من دراسته من كافة الجوانب على أن  يكون هناك اجتماع بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي لبحث هذا الأمر وفقًا للوائح والقوانين.
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