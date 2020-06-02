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رياضة

وجه له اللوم بسبب مواقع التواصل.. الأهلي يقبل اعتذار محمد سراج الدين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
اتخذ مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، «5» قرارات بالإجماع في جلسته اليوم، لوضع النقاط فوق الحروف، وحسم الجدل حول العديد من الأمور، وسردها المجلس في بيان رسمي تم نشره اليوم.

وذكر النادي في بيانه، أن المجلس قد اطلع على الاعتذار الكتابي المقدم من محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان، أن النادي وبعد المناقشة ورفض خروج محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلًا.

يذكر أن الفترة الماضية قد شهدت مشادات بين محمد سراج الدين، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.
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