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محافظات

عقب تخصيصه..الشرقية تستقبل 1631 شكوي من المواطنين عبر الواتس آب بخصوص كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:59 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن رقم الواتس آب ( 01550010070 ) والمخصص لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين في حاله امتناع مستشفيات العزل الصحي استقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد، إستقبل 1631 شكوى من المواطنين خلال اليومين السابقين.


أوضح المحافظ أن الشكاوى الوارده تضمنت 7 شكاوي من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات( الصدر - ديرب نجم - ابو حماد - الزقازيق) لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و 1615 شكوي واستفسار عن الأعراض التي تظهر في حاله الاشتباه بالإصابه بفيروس كورونا، و 9 شكاوي بخصوص عدم توافر الرعاية الطبية لحالات محجوزه بالمستشفيات.

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أضاف محافظ الشرقية أن آليه التواصل مع الشكاوي الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفه الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفوري بمسؤولي إداره الرعايه الحرجه والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعايه الطبيه اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد علي استفساراتهم.


كانت محافظة الشرقيه قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافه إلي الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكتروني www.sharkia.gov.eg لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوي الواردة وحلها فورا.

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