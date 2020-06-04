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تعليم

البحث العلمي: إطلاق مبادرة محطة الابتكار لتخطي التحديات بعد كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:05 م
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

قدم بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، دورا مهما في مواجهة فيروس كورونا المستجد،  حيث استطاع أن يحتضن أبحاث العلماء المصريين للوقاية من الفيروس والتعايش معه.


أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه يتم حاليا إتمام العقود مع جميع الباحثين الفائزين بالتحديات والمسابقات التي أطلقها بنك الابتكار المصري، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الباحثين المصريين الذين قدموا جهودا كبيرة للتصدي لفيروس كورونا.


وأضاف صقر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأكاديمية تدعم الباحثين بالتمويل لتنفيذ ابتكاراتهم كما انها مازالت تستقبل الراغبين في الحصول على المنح الخاصة بها عبر موقعها الرسمي وتقوم بتقديم الورش بها افتراضيا منعا للاختلاط والوقاية من فيروس كورونا المستجد.


حيث اوضح ان الأفكار والمقترحات المبتكرة التي أطلقت عبر منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، لتصنيع محلى لوحدة أوتوماتيكية لتطهير الأشخاص متنقلة أو ثابتة عملية واقتصادية ويمكن تصنيعها محليا ويفضل أن تكون مزودة بحساس أو كاميرا لقياس درجة الحرارة وتعمل ذاتيا عبر مرور الأشخاص من خلالها، ويمكن استخدامها فى مداخل الأماكن العامة والفنادق والمولات والمحطات والمطارات، والنوادى وغيرها.

وأشارت إلى أن ذلك في ظل معاونة الدولة فى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لتطهير الأشخاص لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض الوبائية، وعناصر الابتكار تكمن فى التصميم، المستشعرات، قياس الحرارة، والمواد المطهرة المستخدم.


وفي ذلك السياق يعود بنك الابتكار المصري لدوره في مواجهة كورونا مرة أخرى بدعوة الباحثين للمشاركة في مباراتين جديدتين حيث قال الدكتور محمود صقر أنه تم إطلاق مبادرة "محطة الابتكار" والتي تقوم على ريادة الأعمال ودعم مجتمع البحث العلمي، في محاولة لتخطي جميع عقبات التكنولوجيا بالوقت الحالي والتعرف على التحديات بعد فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مؤسسات تابعة للاتحاد الاوربي.

بينما اشار إلى أن الأكاديمية بدأت في مسابقة جديدة لتصميم آلة جديدة لبيع الخضروات في ظل أزمة كورونا ، حيث هتعمل الآلة على تقليل انتشار العدوى والفيروسات بين المواطنين ، مشيرا إلى أن التحدي هو تصنيع آلة محلية ، حيث يوجد المقبل لها بعدد من الدول .

واكد صقر أن الأكاديمية توفر 3 جوائز مالية للفائزين وهم   30 ألف جنيه للجائزة الاول، و20  ألف جنيهًا، 10  ألاف جنيه الثانية والثالثة، مشيرا إلى أن الاختيار يقوم على معايير فنية واقتصادية وغيرها من المعايير للتأكد من قابلية الابتكار للتطبيق.

بينما اوضحت الأكاديمية في بيان لها، المبادرات تتكون من باقة من الخدمات المقدمة عن بعد وسلسلة من ورش العمل وحلقات النقاش والندوات، والمشاركة وحضور اجتماعات الخبراء وكبار المسؤولين عبر الانترنت؛ وتهدف جميعها الى ربط الخبراء ورواد الاعمال، ورجال الاعمال والهيئات البحثية، والمواهب والأفكار لعرض الفرص ومناقشتها مع إبراز التحديات والحلول الممكنة والعملية.

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