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أخبار العالم

ثروته تخطت المليار دولار.. منع نجل مسئول كويتى من السفر على خلفية قضية الصندوق الماليزي

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:18 م
الأمن الكويتي
الأمن الكويتي
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قسم الخارجي
منع الأمن الكويتي سفر ابن مسئول كبير في الكويت إلى خارج البلاد، على خلفية تهم فساد، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.

وذكرت الصحيفة إنه جرى منع الرجل، كونه المتهم الرئيسي في قضية تعرف باسم "الصندوق الماليزي".

ووفق مانقلت الصحيفة  الكويتية، عن مصدر مطلع، فإن الأمن الكويتي، أصدر قرار المنع من السفر بسبب شبهات الفساد.

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وذكرت الصحيفة إن المتهم في القضية ابن مسؤول بارز بالكويت، لكنه لا يشغل منصبًا حكوميًا بالوقت الحالي.

وكان ما فتح القضية، البنك الكويت المركزي، الذي استقبل من بنكٍ عامل في البلاد، تقارير تفيد بتضخم  ثروة ابن المسئول بطريقة لاتتناسب والمصادر المعروفة، بين عامي  2017 و2019.

وأكدت الصحيفة إن الحساب الخاص بابن المسئول وصل إلى إجمالي مالي ضخم، في ظرف3سنوات،  تجاوز مليار دولار،  وهو مبلغ كبير تكون في فترة قصيرة.

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