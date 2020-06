أصالة توجه رسالة للبحرين: لها علي أفضال كثيرة

View this post on Instagram

وطني فيه الأمان الّذي كنت أستشعره حين كان يمسك أبي بيدي وأنا معه أمشي كما يريد.. ولمّ أشعر لحظة منذ تشريفي بهذا الإنتماء ، أنّي وحدي .. أهله فيهم من النبل والطّيب والفهم .. مايجعل لأيّ وطن مكانة وقيمة.. لهمّ عليّ أفضال كثيره.. لايوازيها ولائي ..ولايجاريهم قلبي بكلّ مافيه من محبّة كبيرة ووفاء... الحمد لله كثيرًا على نعمة أنعمها الله عليّ ، بهديّة سأبقى ماحييت ممتنّة لها ، وهي أنّني من البحرين.. حفظ الله بلادنا جميعًا ، فجميعها في قلوبنا غاليه. #البحرين #أصاله