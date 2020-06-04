أصالة توجه رسالة للبحرين: لها علي أفضال كثيرة

حرصت المطربة أصالة على توجيه رسالة إلى دولة البحرين عبر حسابها على "إنستجرام".





وكتبت أصالة: "وطني فيه الأمان الّذي كنت أستشعره حين كان يمسك أبي بيدي وأنا معه أمشي كما يريد.. ولمّ أشعر لحظة منذ تشريفي بهذا الإنتماء ، أنّي وحدي".





وتابعت:"أهله فيهم من النبل والطّيب والفهم .. مايجعل لأيّ وطن مكانة وقيمة.. لهمّ عليّ أفضال كثيرة.. لايوازيها ولائي ..ولايجاريهم قلبي بكلّ مافيه من محبّة كبيرة ووفاء... الحمد لله كثيرًا على نعمة أنعمها الله عليّ ، بهديّه سأبقى ماحييت ممتنّة لها ، وهي أنّني من البحرين.. حفظ الله بلادنا جميعًا ، فجميعها في قلوبنا غالية.





كانت أصالة ردت على متابعة لها عبر تويتر أشادت بصوتها وقالت إنه يغير من حالتها النفسية، وهو ما اتفقت معه أصالة وقالت:"أنا كذلك أمتن لصوتي إمتنان عظيم، وأحمد ربي كثيرا على هذه الهبة.





وعلى الجانب الأخر تمنت المطربة أصالة الشفاء للفنانة رجاء الجداوي بعد اصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية.





وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر: "‏الله يشفي ستّ الطيّبات ..القلّب النّقي والرّوح الحلوه عافاكي الله ياغاليتنا والقدوه ‎#رجاء_الجداوي".











