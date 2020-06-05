بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

علاج الجرب بالوصفات الطبيعية. يعد الجرب من الأمراض التى يصاب بها العديد من الأشخاص، وخاصة فى الصغر، مما ينتج عنها حكة شديدة فى الجلد، والكثير من العلاجات الكيميائية لا تقوم بالعلاج بشكل نهائي، ولذلك البعض يفضلبالوصفات الطبيعية.





علاج منزلى للجرب





تشمل علاجات الجرب المنزلية العديد من الطرق الطبيعية التى يمكن أن يتبعها المريض للتخلص من الجرب، ومنها النشا، والثوم، والعسل والعديد من الوصفات التى تعطى نتائج مؤكدة فى علاج الجرب.









علاج الجرب بالنشا

علاج الجرب بالثوم

علاج الجرب بالملح

علاج الجرب بالبصل

الديتول للجرب

لماذا يفشل علاج الجرب

علاج الجرب عند الأطفال













علاج الجرب بالنشا

تساعد النشا على تهدئة الجلد من الأحمرار، كما تمتص الألتهاب بشكل كبير، وتساهم فى التخلص من الجرب وعلاجه بشكل فعال





المكونات

1 كيلو جرام من النشا

4 لتر من الماء





طريقة الأستخدام

ضعى الكمية المناسب من النشا مع الماء، ثم حركهم بشكل متواصل حتى يختلطوا جيدا

ضعى النشا على المكان المصاب بالجرب، ويفضل أن يكون الحسم رطب بالماء الساخن قبل وضع الخليط

ضع خليط على الجسم بالكامل لمده 30 دقيقة

ثم خذ حمام بارد دون استخدام الصابون بشكل نهائى

ثم ارتدى ملابس قطنية ناعمة حتى لا يلتهب الجلد مره اخرى

كرر هذه الوصفة لمده اسبوع للحصول على نتائج جيده













علاج الجرب بالثوم

يعد الثوم من أقوى مضادات الألتهاب التى تعمل على التخلص من الباكتيريا فى الجسم بشكل سريع، يساهم الثوم فى علاج الجرب بشكل سريع وآمن.





المكونات

3 فصوص من الثوم

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الخام





طريقة الأستخدام

قومى بهرس الثوم حنى يصبح مفروم بشكل ناعم، ثم اضيف العسل عليه وامزجيهم بشكل جيد

ضعى الخليط على المكان المصاب بالجرب، واتركيهم طوال الليل

قومى بغسل المناطق المصابة بالجرب قى الصباح باستخدام الماء الدافئ بشكل بسيط

يفضل الأستمرار على هذا الخليط لمده أسبوع للتخلص من أثار الجرب نهائيًا









علاج الجرب بالملح

يعد الملح من المطهرات الطبيعية والأمنة على الجسم، فهو يساعد فى التخلص من الجرب والأمراض الجلدية الأخرى التى يمكن أن تسبب الحكة، وتهيج الجلد بشكل مستمر، وإليكم طريقة أستخدام الملح فى علاج الجرب





المكونات

900 جرام من الملح الصافى

مياه ساخنة





طريقة الأستخدام

قومى بملئ حوض الأستحمام بالمياه الساخنة بشكل جيد، ثم اضيفى إليها مقدار الملح المناسب

يجب الجلوس فى حمام الماء الساخن والملح لمده ساعة

يفضل تكرار هذه الطريقة بشكل يومى لمده اسبوع، وبعد مرور 5 أيام سوف تختفى الحكة وتهيج الجلد بشكل نهائى









علاج الجرب بالبصل

يعد البصل من المكونات الطبيعية التى نساعد فى علاج الجرب ، فيساعد البصل فى القضاء على الباكتيريا، وتطهير الجسم من الأماكن المصابة بالحكة، بالإضافة إلى التخلص من أثار الجرب بشكل نهائي





المكونات

كمية وفيرة من قشور البصل

ماء





طريقة الأستخدام

فى وعاء ضعى قشور الصل، واضيفى الماء لها، وضعيهم على النار

تترك على النار لمده لا تقل عن 15 دقيقة، وحتى غليان المياه

صفى المياه بشكل جيد من قشور البصل

استخدمى قطع القطن المبللة بمياه البصل، وضعيها على المناطق المصابة بشكل بسيط

اتركى المياه على الجلد المصاب بالجرب حتى تجف، واشطفى المكان جيدا بالمياه الفاترة









الديتول للجرب

يعتقد العديد من الأشخاص أن الديتول الذى يستخدم كمادة مطرة للجروح أو المنزل بشكل قوى يمكن ان يعالج الجرب، ولكن فى الحقيقة الديتول ما هو إلى مطهر لمكان الجرب ويساعد على ضعف الجرثومة المتواجدة فى المكان بشكل بسيط ليهدئ الجلد، ولكن لا يقضى على الجرب بشكل نهائي





ولذلك لا يفضل استخدام الديتول فى التخلص والقضاء على الجرب بشكل نهائي ، فهو مجرد حل مؤقت فقط.









لماذا يفشل علاج الجرب





فى كثير من الأحيان يفشل علاج الجرب لدى الكثير من الأشخاص، وينتج ذلك للعديد من الأسباب ومنها...





- فيمكن أن ينتقل الجرب مرة أخرى عن طريق استخدام المناشف التى تحتفظ بالعدوى

- الحرص على غسل الملابس بشكل مستمر، وغسل الوسائد وتعقيمها بشكل صحيح

- يمكن أن يفشل علاج الجرب عند ملامسه الكلاب والقطط

- الحرص على النظافة الشخصية بشكل كامل لتجنب الإصابة بعدوى الجرب مرة أخرى









علاج الجرب عند الأطفال

تعد الاطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجرب، وذلك بسبب أن يلعبون بشكل دائم فى أماكن مختلفة، وعادة ما يعلب الاطفال مع القطط والكلاب والتى يمكن أن تكون مصابه بمرض الجرب ويعتبر الجهاز المناعى للأطفال ضعيف بالمقارنة مع كبار السن.





وإليكم أفضل الطرق التى تساعد فى الحفاظ على الأطفال الجرب





الابتعاد بشكل كبير عن الأماكن المصابة

الأبتعاد عن الطفل المصاب بالجرب

غسل الملابس جيدا بمطهرات قويه للتخلص من الجرب التى تعمل على قتل الجراثيم

استخدام الصابون المطهر عند الاستحمام

هناك كريمات ومراهم كثيرة تساعد على قتل الجراثيم، والتخلص من الجرب .

كما يمكن استخدام مضادات موضعيه للحساسيه لتخفيف الحكه .



