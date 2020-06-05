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التعليم العالي تواجه كورونا.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بإمكانات وجهود الوزارة.. 6397 سريرا و907 غرف رعاية مركزة.. 712 جهاز تنفس صناعي لخدمة مصابي الفيروس.. علاج 6 آلاف مريض وشفاء 4318 حالة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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محمود مطاوع
الحكومة :

المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر لمرضى فيروس كورونا المستجد موزعة في 18 جامعة
الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية على مستوى الجمهورية  26 مدينة جامعية ب 69  ألف سرير
هناك 12 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية مخصصة كمستشفيات عزل طاقتها الاستيعابية 3491 سريرًا
12 مدينة جامعية أخرى مخصصة كمستشفيات حجر صحي طاقتها الاستيعابية 5833 سريرًا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول الإجراءات التنفيذية والجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والامكانات التي تمتلكها للمواجهة.

وأكد رئيس الوزراء تكامل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي، مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، والوزارات والجهات المعنية الأخرى، من أجل مواجهة هذا الفيروس، وتخطي هذه الأزمة التي يعاني منها دول العالم.

واستهل الوزير التقرير بعرض موقف المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنها موزعة في 18 جامعة، بسعة 6397 سريرًا، و907 غرف رعاية مركزة، و 712 جهاز تنفس صناعي، لافتًا إلى أن إجمالي الحالات التي تم علاجها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي 5808 حالات، تماثل للشفاء منها 4318 حالة حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات والمدن الجامعية في نطاق القاهرة الكبرى والاسماعيلية، المخصصة بها 3695 سريرًا حاليًا، لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك أسرة اضافية ستدخل الخدمة هذا الشهر.

أما خارج نطاق القاهرة الكبري والاسماعيلية، أوضح الوزير موقف كل مستشفى جامعي تقدم خدمات العزل الصحي والعلاجي لمرضى كورونا، وهي: مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، بسعة 115 سريرًا، و 5 أسرة رعاية مركزة، و 7 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى كلية الطب بجامعة الفيوم، بسعة 100 سرير، ومستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق، بسعة 250 سريرًا، و 26 سرير رعاية مركزة، و 21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى طلبة الجامعة بجامعة الإسكندرية، بسعة 146 سريرًا، و 18 سرير رعاية مركزة، و 8 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى بني سويف الجامعي، سعة 80 سريرًا، منها 12 سرير رعاية مركزة، و 12 جهاز تنفسي صناعي، و مبنى العيادات الخارجية بأسوان الجامعي، ويضم 50 سريرًا.

كما عرض وزير التعليم العالي موقف المستشفيات الجامعية التي يتم إعدادها لدخول خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى الكورونا خارج نطاق القاهرة الكبري والاسماعيلية، وتشمل: مركز الطب النفسي بجامعة طنطا، بسعة 113 سريرًا، و 20 سرير رعاية مركزة، و 7 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى المنصورة الجامعي، سعة 80 سريرًا، و 20 سرير رعاية مركزة، و 20 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، بسعة 80 سريرًا، و 18 سرير رعاية مركزة، و 12 جهاز تنفس صناعي.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل أو حجر صحي، حيث أشار إلى أن اجمالي الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية على مستوى الجمهورية وعددها 26 مدينة جامعية، هو 69  ألف سرير، لافتًا إلى أن هناك 12 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية، مخصصة كمستشفيات عزل، الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 3491 سريرًا، استقبلت حتى الآن، 4772 حالة، يغادر منها من يتماثل للشفاء ليحل آخر محله.

وأضاف أن هناك 12 مدينة جامعية أخرى مخصصة كمستشفيات حجر صحي، طاقتها الاستيعابية 5833 سريرًا، استقبلت حوالي 12568 حالة.

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