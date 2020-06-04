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أخبار العالم

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي على أجواص مصياف بريف مدينة حماة السورية. 

أكدت السفارة الروسية لدى دمشق أن الجيش السوري تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات (ميج-29) الروسية وبدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات.
 
وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية: "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز "ميج-29" في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".

وأضافت السفارة الروسية:" أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.
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