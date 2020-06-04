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توك شو

هيئة الدواء: أي مواطن يمكنه الإبلاغ عن نواقص الأدوية بالصيدليات

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:53 م
الأدوية
الأدوية
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قسم التوك شو
قال الدكتور ياسين رجائي المتحدث عن هيئة الدواء المصرية، مساء اليوم الخميس،  إن أي مواطن  يمكنه الإبلاغ عن نواقص الأدوية إذا وجد حدوث ذلك في الصيدليات، مشيرا إلى أن الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية للإبلاغ عن نواقص الأدوية 25354100.

وناشد رجائي  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان - المواطنين عدم التكالب على الأدوية فى الصيدليات حتى لا يحدث نقص في الأصناف الدوائية، مؤكدا أن الإفراط في تناول الفيتامينات بهدف زيادة المناعة له أعراض جانبية أخرى.

ومن جانبه  قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس إن هناك آثارا سلبية للإفراط  في استخدام   الفيتامينات على الوظائف الحيوية بالجسم.

وأشار إلى أن بلازما المتعافين تستخدم إذا كان هناك قصور بأعضاء الحيوية فى الجسم، موضحا أنه لا يوجد دواء متخصص ولا فيتامينات للوقاية من فيروس كورونا.
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