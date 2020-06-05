أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. السعر يبدأ من 120 ألف جنيه

يبحث كثيرون عن اقتناء سيارة عملية بها العديد من المزايا مقابل سعر مناسب، نظرًا للظروف الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، خاصة أن معظم شركات السيارات قامت بتخفيض أسعارها بسبب حالة الركود الشديدة.





في التقرير التالي نرصد أرخص 5 سيارات في مصر بسعر لا يتعدى 170 ألف جنيه.





1- Z100 زوتي - 119900 جنيه

أبرز مواصفتها مزودة بمحرك سعته 1000 سي سي، بأقصي قوة 75 حصانًا، بها ناقل حركة يدوي خماسي السرعات، و يصل استهلاك الوقود في زوتي Z100 إلى 5.3 لتر لكل 100 کيلو، فيما تقدر سعة خزان الوقود بـ50 لترًا، وبها العديد من الأنظمة مثل الباور سترينج والسنتر لوك والزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي.





كما أنها مزودة بمفتاح كنترول وجهاز إنذار للتحكم في المرآة الخارجية، تعتبر أرخص سيارة بإمكانيات مميزة، سعرها 119,900 جنيهًا، موديل 2020.





2- سوزوكي ألتو 2020 - 129900





بها محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي، بأقصى قوة 47 حصانًا، مدعمة بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، و تحتوي على "جنوط" إطارات مقاس 13 بوصة، ومكييف هواء، ونظام ضد السرقة، ونوافذ أمامية كهربائية، وبها بعض وسائل الأمان مثل وسائد الأمان "الىير باج" وتوزيع إلكتروني للفرامل، ويبلغ سعره سيارة سوزوكي ألتو 129,900 جنيها.





3- لادا جرانتا

تأتي سيارة لادا جرانتا 2020، بمحرك 1600 سي سي 87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة، مع ناقل حركة يدوي، و تستهلك 9.1 لتر/ 100 كم داخل المدينة و 5.3 لتر/ 100 كم على الطرق السريعة، و يبلغ سعرها 143.000 جنيه .





4- رينو لوجان - 165 ألف جنيه

بها محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة قدرها 90 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 11.5 ثانية، مع ناقل حركة يدوي.





ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، ويبلغ سعر رينو لوجان الفئة الأولى حوالي 165,000 جنيهًا.





5- شيفروليه لانوس - 166,400 جنيه

تمتلك سيارة شيفروليه لانوس محركًا ذو سعة داخلية 1500 سي سي، وتبلغ قوة المحرك حوالي 86 حصانًا أثناء دوران المحرك على سرعة دوران تبلغ 5800 لفة في الدقيقة الواحدة ، كما يبلغ العزم الاقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن لكل متر أثناء دوران المحرك على سرعة 3400 لفة في الدقيقة الواحدة.



