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توك شو

طبيب بقنا يتابع مرضى كورونا فى منازلهم مجانًا

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:43 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مجدى شهدى، مدرس مساعد الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر، إنه منذ 10 أيام أطلق حملته الرامية إلى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمحافظة قنا فى منازلهم بالمجان، موضحًا أنه يعالج الآن 76 حالة عن طريق "الواتساب" أو "الماسنجر "، وتابع:" بتابع يوميًا من  15 أو 20 حالة".


وأضاف "شهدى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية،أنه يتابع مرضاه ويقدم له التوعية الصحية وأنواع العلاج وجرعاته وفى حال استدعاء حالتهم لأية تحاليل أو إشاعات يتم إبلاغهم والإطلاع عليها من خلال الإنترنت، مشددًا على أن هناك تحسن كبير فى عدد من المرضى، وتابع:"حالات التحسن تصل إلى 80% ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة ، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
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