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أخبار العالم

النقد الدولي يوافق على قروض لـ 66 دولة لمواجهة أزمة كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الخميس، أن الصندوق يدرس طلبات مقدمة من 20 دولة للحصول على قروض عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس فيروس كورونا (كوفيد-19). بحسب وكالة الانباء الألمانية.


وأوضح رايس أن 35 دولة من 73 ذات دخل منخفض ومؤهلة وفقًا لمعايير مؤسسة التنمية الدولية للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون تقدمت بطلبات تهدف إلى التخفيف من أعباء ديونها لصالح الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.


وأوضح  رايس أن الصندوق قام بضخ نحو 250 مليار دولار عبر آليات تمويلية مختلفة خلال أزمة كورونا، مضيفًا أن الصندوق وافق على طلبات من 66 دولة للحصول على 23.5 مليار دولار من صندوق القروض العاجلة لمواجهة تداعيات الفيروس.

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