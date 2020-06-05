«السلامة والمساحة والاستثمار» .. 4 سيارات يفضلها المصريون

هناك بعض السيارات التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين بسبب انطباق معايير السلامة والأمان عليها، بالإضافة لسهولة بيعها وشرائها لإقبال الكثيرين عليها، وهى السمات الأساسية التى تدفععهم للبحث عن السيارات المريحة والعائلية التي ينطبق عليها شروط مثل معايير السلامة والمساحة والقيادة المريحة والإستثمارعند البيع وخدمة صيانة جيدة.





لذلك قدم موقع «توب تن» أبرز السيارات المناسبة للمصريين:





1- هيونداي توسان

هي واحدة من أفضل السيارات مبيعًا في مصر، لأنها تحتوي على دفع رباعي يتعامل مع المطبات والطرق غير الممهدة بطريقة آمنة، فضلًا عن أنها سيارة عائلية من الدرجة الأولى تحتوي على مكان لأسرة مكونة من أفراد، كما أنها تتمتع بسمعة ممتازة بفضل خدمة الصيانة الجيدة، وتتوافر قطع الغيار بسهولة وسعرها في متناول اليد.





2- بيجو

يُفضل معظم المصريون استقلال السيارة البيجو لأنها سيارة عائلية، ولديهم علاقة حب كبيرة مع هذه العلامة بسبب السيارة الأسطورية 504، بها 7 مقاعد، وتتمتع بسهولة قياداتها وقدراتها على تحمل الطرق غير الممهدة كما أنها تمتاز بخدمة صيانة مميزة، و تتمتع بيجو 5008 بتصنيف خمس نجوم للسلامة من Euro NCAP وكذلك ، بيجو 3008، و إذا كنت تريد سيارة أصغر قليلًا من 5008 ، فإن 3008 رائعة بنفس القدر وتبدو أفضل في الخارج.









3- فولكس فاجن باسات

حصلت سيارة باسات على تصنيف الخمس نجوم كحد أقصى من Euro NCAP مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات السيدان العائلية أمانًا على الطرق المصرية، وللك عند قرارك بشرائها ستشعر بالراحة أثناء قياداتها، كما يمكنك استثمار أموالك عندما تقرر بيعها.





4- فولفو