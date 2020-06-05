AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

«السلامة والمساحة والاستثمار» .. 4 سيارات يفضلها المصريون

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:16 ص
«السلامة والمساحة
«السلامة والمساحة والاستثمار» .. 4 سيارات يُفضلها المصريون
Advertisements
قسم السيارات
هناك بعض السيارات التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين بسبب انطباق معايير السلامة والأمان عليها، بالإضافة لسهولة بيعها وشرائها لإقبال الكثيرين عليها، وهى السمات الأساسية التى تدفععهم للبحث عن السيارات المريحة والعائلية التي ينطبق عليها شروط مثل معايير السلامة والمساحة والقيادة المريحة والإستثمارعند البيع وخدمة صيانة جيدة.

لذلك قدم موقع «توب تن» أبرز السيارات المناسبة للمصريين:

1- هيونداي توسان
هي واحدة من أفضل السيارات مبيعًا في مصر، لأنها تحتوي على دفع رباعي يتعامل مع المطبات والطرق غير الممهدة بطريقة آمنة، فضلًا عن أنها سيارة عائلية من الدرجة الأولى تحتوي على مكان لأسرة مكونة من أفراد، كما أنها تتمتع بسمعة ممتازة بفضل خدمة الصيانة الجيدة، وتتوافر قطع الغيار بسهولة وسعرها في متناول اليد.

2- بيجو
يُفضل معظم المصريون استقلال السيارة البيجو لأنها سيارة عائلية، ولديهم علاقة حب كبيرة مع هذه العلامة بسبب السيارة الأسطورية 504، بها 7 مقاعد، وتتمتع بسهولة قياداتها وقدراتها على تحمل الطرق غير الممهدة كما أنها تمتاز بخدمة صيانة مميزة، وتتمتع بيجو 5008 بتصنيف خمس نجوم للسلامة من Euro NCAP  وكذلك ، بيجو 3008، و إذا كنت تريد سيارة أصغر قليلًا من 5008 ، فإن 3008 رائعة بنفس القدر وتبدو أفضل في الخارج. 


3- فولكس فاجن باسات
حصلت سيارة باسات على تصنيف الخمس نجوم كحد أقصى من Euro NCAP مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات السيدان العائلية أمانًا على الطرق المصرية، وللك عند قرارك بشرائها ستشعر بالراحة أثناء قياداتها، كما يمكنك استثمار أموالك عندما تقرر بيعها.

4- فولفو
تحصد سيارة فولفو لقب الملك لأنها سيارة عائلية فاخرة، كما أنها آمنة وتستطيع أن تسير على الطرق الواعرة ، كان المصريون يشترون فولفو منذ عقود ، وتتمتع العلامة التجارية بسمعة جيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهر رمضان أنسب وقت لشراء السيارات

مميزات سيارة الكروس أوفر المفضلة للعائلة

تعرف على العلامات التجارية التي تمتلكها شركات السيارات

سعرها 4 ملايين جنيه..تعرف على سيارة أحلام الفنانة ريهام أيمن..صور

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

أنت بتطبل للأهلي.. خالد الغندور يفتح النار على حلمي طولان.. فيديو

رخيص وآمن.. تعرف على أسعار فيتامين لاكتوفيرين لـ علاج فيروس كورونا

العربية: الجيش الليبي أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية

أخبار الأهلي.. حسام عاشور يرد على قرار النادي.. مجلس الإدارة يجدد لـ مروان محسن

حسام عاشور يعلن تراجعه عن الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون تكاليف.. 5 طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين فى دقائق

شاهد قسوة أب .. يدفن رضيعه ويضع الرمال في فمه .. فيديو

العض أبرزها.. علامات لن تتوقعيها لـ تسنين الأطفال