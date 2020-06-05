صراع مصري سعودي لـ ضم كريم عريبي هداف دوري أبطال أفريقيا .. تفاصيل

كشفت بعض التقارير الجزائرية عن حقيقة مفاوضات الأهلي , الزمالك وبيراميدز لضم كريم عريبي نجم فريق النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
وأكد موقع " dzfoot " الجزائري أن الاهلي، الزمالك وبيراميدز يسعون لـ ضم نجم النجم الساحلي في ظل تالق اللاعب مع فريقه الحالي بالاضافة لـ صغر سنه .
وأضاف الموقع أن نادي الهلال السعودي يسعى ايضا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويتصدر اللاعب كريم عريبي قائمة هدافي دوري أبطال افريقيا برصيد 10 حيث ودع فريق النجم الساحلي دوري ابطال افريقيا بدور ربع النهائي امام الوداد المغربي .