هيوقع العقود على بياض.. الأهلي يجدد تعاقد مروان محسن السبت

تعقد إدارة الكرة بالأهلي جلسة بعد غد السبت مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحسم موقف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ووضعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح خطة زمنية كاملة وشاملة لتجديد تعاقدات لاعبي الفريق بهدف تامين تلك الأمور بحيث يكون إرتباط النادي مع أي لاعب لا يقل عن 3 مواسم .
وأبلغ مروان محسن مهاجم الفريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه سيوقع علي عقود التجديد علي بياض تاركًا للجنة التخطيط التقدير المادي الذي تريده وليس له أي متطلبات أو شروط ولن يتحدث فيها نهائيًا.
وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني تجديد تعاقد اللاعب لحاجته الفنية لقدراته رغم الهجوم الجماهيري ضد مروان.