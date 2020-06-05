مصر تسجل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا والبرازيل تتجاوز إيطاليا بحصيلة وفيات الوباء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

إقامة أول صلاة جمعة في الأزهر منذ شهرين

الكويت تسجل أدنى معدل إصابات بكورونا منذ أسابيع

الجزائر تخفف قيود كورونا اعتبارا من الأحد المقبل

الأردن يخفف قيود الحظر ويفتح المساجد والكنائس

السعودية تخصص 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و38 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 8793 حالة، منهم الـ7756 متعافيا.





وأضافت الوزارة أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا كانت القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابة بالفيروس.





وأفادت "الوطن" بأن الأزهر الشريف أعلن إقامة صلاة الجمعة اليوم، في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين فيه بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.





وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت شفاء 1473 حالة من فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223، لافتة إلى تسجيل 562 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29921 في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الخميس 236.





وأوضحت "القبس" أن الحكومة الجزائرية كشفت عن خارطة طريق لتخفيف الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا بالسماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية وتخفيف ساعات الحجر المنزلي أو إلغائه في بعض الولايات، حيث قالت إن تدابير الخروج من الحجر الصحي يجب ألا تعني بأي حال العودة إلى الحياة العادية بل "ينبغي التحلي بمزيد من الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الجائحة يظل قائما بقوة".





وأضافت أنه " تم إعطاء الأولوية في خارطة الطريق لعدد من الأنشطة التجارية جرى تحديدها حسب الأثر الاقتصادي والاجتماعي للخروج من الحجر الصحي المفروض".





وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عن تخصيص المملكة مبلغ 150 مليون دولار من الدعم المقدم للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إلى تحالف العالمي للقاحات والتحصين، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار من المبلغ الذي أعلنته المملكة والبالغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.





وقالت "الأنباء" إن الأردن أعلن رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات وإلغاء حظر التجول الشامل.





دوليًا، ذكرت "الوطن" أن إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا COVID-19 عدد الضحايا في إيطاليا حيث أبلغت وزارة الصحة عن 1437 حالة وفاة في الساعات 24 الأخيرة، و 30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا.





وأشارت "الراي" إلى أن كراسم تأبين جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، الذي أثار تسجيل فيديو يظهر وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة، تظاهرات واسعة، بدأت في في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا الأمريكية،





ومن بين المشاركين في المراسم أفراد من أسرة فلويد، والقس جيسي جاكسون، وحاكم مينيسوتا تيم والتز، والسناتور عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار، ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الاشخاص الذين وفدوا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.







