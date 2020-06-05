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أخبار العالم

بطاقة 40% فقط.. تعرف على موعد استئناف الأنشطة الدينية بولاية نيجيرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:18 ص
الصلاة
الصلاة
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أمينة الدسوقى

فى إطار عودة الحياة تدريجيا فى نيجيريا خففت حكومة ولاية لاغوس النيجيرية حظرها على الأنشطة الدينية بسبب فيروس كورونا المستجد، داعية إلى الالتزام بجميع بروتوكولات السلامة للحد من انتشار كوفيد 19 COVID-19.

ووفقا لتخفيف الإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد فقد قررت ولاية لاغوس فتح الكنائس يوم الأحد فقط من كل أسبوع وأيضا استئناف الصلاة فى المساجد يوم الجمعة فقط، وذلك وفقا لما أعلنه باباجيد سانو-أولو حاكم ولاية لاغوس .

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وأكد سانو-أولو، أن المسلمين سوف يستئنافون صلاتهم يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، أما المسيحين يمكنهم العودة  بينما يمكن للمسلمين أن يتجمعوا من أجل خدماتهم في الجمعة من 19 يونيو ، يمكن للمسيحيين العودة إلى أماكن عبادتهم اعتبارًا من 21 يونيو.

وقال حاكم الولاية إن جميع الأنشطة الدينية المسموح بها يجب أن تتم في نطاق مجموعة من البروتوكولات الجديدة للتجمع المنظم التي توصلت إليها لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة مفوض الواجبات الخاصة والعلاقات الحكومية ، تايو بامغبوز مارتينز.

وأكد حاكم لاغوس أنه: "سنسمح في الفترة من 19 و 21 يونيو 2020 بإعادة فتح جميع أماكن العبادة لدينا لتقديم الخدمات الإلزامية فقط بحد أقصى 40 % من قدراتها، ويجب أن تترافق هذه الإجراءات الميسرة مع الإبعاد الإجتماعى ، وفحوصات درجة الحرارة الإلزامية ، واستخدام أقنعة الوجه والنظافة الشخصية القوية ".

وناشد سانو أولو ، كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية  بعدم المشاركة في التجمعات الدينية المنظمة.

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