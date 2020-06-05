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أخبار البلد

من بينها 4.611 حالة وفاة.. أفريقيا تتجاوز 163 ألف إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:39 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا المستجد حيث وصل عدد الإصابات إلى 163,599 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 4,611 حالة وفاة وتعافى 70,894 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتى ذلك فى الوقت الذي ناشدت فيه منظمة الصحة العالمية، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وخاصة فى الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق و الأماكن العامة ومقرات العمل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستأنف التجارب السريرية المتعلقة بعقار الملاريا، الهيدروكسي كلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا المستجد وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية.


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وأكد تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه بعد تحليل "البيانات المتوافرة حول الوفيات"، رأى أعضاء لجنة السلامة والمتابعة في المنظمة "عدم وجود أي سبب لتعديل بروتوكول" التجارب السريرية للعقار.

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