من بينها 4.611 حالة وفاة.. أفريقيا تتجاوز 163 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا المستجد حيث وصل عدد الإصابات إلى 163,599 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 4,611 حالة وفاة وتعافى 70,894 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتى ذلك فى الوقت الذي ناشدت فيه منظمة الصحة العالمية، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وخاصة فى الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق و الأماكن العامة ومقرات العمل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستأنف التجارب السريرية المتعلقة بعقار الملاريا، الهيدروكسي كلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا المستجد وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية.





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