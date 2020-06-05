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باحث سياسي: ليبيا تشهد احتلالا تركيا غاشما.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:09 م
ليبيا
ليبيا
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نورهان رأفت
قال رضوان الفيتوري الباحث السياسي الليبي، إن تركيا هي المستفيد الأول مما يحدث في ليبيا، واصفا ما تفعلة تركيا في ليبيا بـ"لعبة شطرنج" من أجل مصالحها.
 
وأضاف رضوان الفيتوري عبر مداخلة هافية لـ إكسترا نيوز، أن ليبيا تشهد أحتلال تركي غاشم، موجه ضد الجيوش العربية.

وأشار الفيتوري إلى أن أردوغان يعيش حاليا فترة مؤقتة من نشوة الأنتصار، والتي تنذر بأن تكون نهايته على الجيش العربي والليبي، بالإضافة للداخل التركي الذي لن يستمر في مساندته.

وأوضح الفيتوري أن أردوغان يسير وراء طموح وأوهام الخلافة الأسلامية، وهو واجهة للتنظبيم الماسوني الذي يعرف بـ "الإخوان".

وتابع أن الصمت الدولى علي أفعال أردوغان، يدل على التكاتف ضد الجيش العربي والليبي، موضحا أن مايحدث في ليبيا تحرك أخواني من الدرجة الأولى.
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