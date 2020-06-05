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ديني

أحمد عمر هاشم: الإسلام سبق العالم في الحجر الصحي وقت الوباء.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:37 م
أحمد عمر هاشم: الإسلام
أحمد عمر هاشم: الإسلام سبق العالم في الحجر الصحي وقت الوباء
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن النبي الكريم هو قدوتنا في مواجهة النوازل والكوارث، الذي بين لنا أن النجاة من الفتن  يكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله فيقول النبي "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا".

وأضاف في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن النبي كان يأخذ بالأسباب في مواجهة النوازل، كما كان النبي يشور أصحابه ويأخذ برأيهم ، كل ذلك يبين لنا أن الأخذ بالأسباب في مواجهة النوازل أمر مطلوب.

واستشهد بآيات من القرآن الكريم تدلل على ذلك، فيقول الله " وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" كما يقول الله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا".

ويقول النبي في حديثه الشريف "لا ضرر ولا ضرار" كما يقول "ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء".

وأكد أن الإسلام الإسلام سبق في الأخذ بالأسباب في الحجر الصحي، فيقول النبي "إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تدخلوها".

ويخطب الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بـ الأزهر الشريف، بعد تعليقها بسبب كورونا في الحادي والعشرين من مارس الماضي.

ووافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على إقامة صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور مصلين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا، مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.

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