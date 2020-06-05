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مرأة

فيتامينات نقصها في جسمك دليل على ضعف مناعتك.. تعرف عليها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نقص الفيتامينات في الجسم مؤشر واضح على نقص المناعة لذلك يجب تقوية الجهاز المناعي ومعرفة سبب نقص الفيتامينات لمواجهة الامراض والفيروسات خاصة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع health ، هناك علامات نشير إلى نقص الفيتامينات بالجسم :

فيتامين د
هو فيتامين مسئول عن صحة العظام وتقليل البكتريا ونقصه يجعلك أكثر عرضه للاصابة بالفيروسات والامراض

أعراض نقصه
تعب مستمر - آلام بالمفاصل - هشاشة بالعظام

ويتوفر فيتامين د في الحليب و الالبان و الزبدة و صفار البيض و الفطر و عصير البرتقال والسردين والتونة .

فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي الجسم من تأثيرات العوامل الضارة.

أعراض نقصه

النقص الحاد منه نزيف باللثة - بقع بالجلد و ارهاق

تتوفر في الحمضيات، الكرز، الكيوي، الفلفل الاحمر و الاصفر و الاخضر، الجوافة، البقدونس، السبانخ، البروكلي، البابايا، والفراولة .
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