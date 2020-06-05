فيتامينات نقصها في جسمك دليل على ضعف مناعتك.. تعرف عليها

نقص الفيتامينات في الجسم مؤشر واضح على نقص المناعة لذلك يجب تقوية الجهاز المناعي ومعرفة سبب نقص الفيتامينات لمواجهة الامراض والفيروسات خاصة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لموقع health ، هناك علامات نشير إلى نقص الفيتامينات بالجسم :
فيتامين د
هو فيتامين مسئول عن صحة العظام وتقليل البكتريا ونقصه يجعلك أكثر عرضه للاصابة بالفيروسات والامراض
أعراض نقصه
تعب مستمر - آلام بالمفاصل - هشاشة بالعظام
ويتوفر فيتامين د في الحليب و الالبان و الزبدة و صفار البيض و الفطر و عصير البرتقال والسردين والتونة .
فيتامين سي
فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي الجسم من تأثيرات العوامل الضارة.
أعراض نقصه
النقص الحاد منه نزيف باللثة - بقع بالجلد و ارهاق
تتوفر في الحمضيات، الكرز، الكيوي، الفلفل الاحمر و الاصفر و الاخضر، الجوافة، البقدونس، السبانخ، البروكلي، البابايا، والفراولة .
ووفقا لموقع health ، هناك علامات نشير إلى نقص الفيتامينات بالجسم :
فيتامين د
هو فيتامين مسئول عن صحة العظام وتقليل البكتريا ونقصه يجعلك أكثر عرضه للاصابة بالفيروسات والامراض
أعراض نقصه
تعب مستمر - آلام بالمفاصل - هشاشة بالعظام
ويتوفر فيتامين د في الحليب و الالبان و الزبدة و صفار البيض و الفطر و عصير البرتقال والسردين والتونة .
فيتامين سي
فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي الجسم من تأثيرات العوامل الضارة.
أعراض نقصه
النقص الحاد منه نزيف باللثة - بقع بالجلد و ارهاق
تتوفر في الحمضيات، الكرز، الكيوي، الفلفل الاحمر و الاصفر و الاخضر، الجوافة، البقدونس، السبانخ، البروكلي، البابايا، والفراولة .