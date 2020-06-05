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أخبار العالم

بعد 8 سنوات من التوقف.. سوريا تطلق أول رحلة طيران لـ أرمينيا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:31 م
الخطوط الجوية السورية
الخطوط الجوية السورية
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شيماء مصطفى
أطلقت سوريا، اليوم الجمعة، أول رحلة طيران لها إلى أرمينيا بعد توقف دام لمدة 8 سنوات.

وقالت وزارة النقل السورية اليوم الجمعة، إنها سيرت أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى يرفان عاصمة أرمينيا، بعد انقطاع لمدة 8 سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن الرحلة انطلقت ليل أمس الخميس وعلى متنها 150 راكبا من مطار دمشق الدولي.

ومن المقرر أن يعقب هذه الرحلة برنامج تشغيل منتظم عند استئناف الحركة الجوية وإعادة فتح المطارات.

ولفتت الوزارة إلى أن حلب ستكون محطة مهمة في الرحلات الجوية بين البلدين.
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