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فن

بعد 5 أيام من طرحها.. فضل شاكر يقترب من 3 ملايين مشاهدة بـ غيب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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محمد نحلة
اقترب الفنان فضل شاكر من تحقيق 3 مليون مشاهدة بأغنية "غيب" التي تم طرحها منذ خمسة أيام.

الأغنية من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

تقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني  عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه  ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

كما تخطت أغنية "بتوحشيني" للفنان فضل شاكر،7 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على يوتيوب، منذ شهر.

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