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فن

شاهد.. هبة نور تتألق في أحدث إطلالة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:01 م
هبة نور
هبة نور
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محمد بدران

شاركت السورية هبة نور متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بجلسة تصويرية جديدة".


تألقت هبة نور بتوب أبيض ونسقت معه ببنطلون جينز، وشعر كيرلى، ووضعت ميك أب بسيط وماسكرا وروج من درجات البينك، لتظهر بإطلالة جذابة ومثيرة.


يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".

وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك" كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.


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