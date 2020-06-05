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رياضة

بسبب حلاقة الشعر .. تغريم لاعبين في بروسيا دورتموند

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الجمعة، تغريم جادون سانشو، وأكانجي لاعبي فريق بروسيا دورتموند، بسبب الذهاب لأحد الحلاقين وقص شعرهما.


وكان الدوري الألماني لكرة القدم قد عاد للنشاط مرة أخرى، في منتصف الشهر الماضي، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت رابطة البوندسليجا، بيانًا، أعلنت فيه تغريم سانشو وأكانجي لاعبي فريق بروسيا دورتموند مبلغ 10 آلاف يورو، بعد مخالفتهما لإحدى قواعد البروتوكول الذي وضعته، من أجل عودة الدوري الألماني، ألا وهو الذهاب لمصففي الشعر من أجل قص شعرهما، وهو ما قد يعرضهما وزملائهما لخطر التقاط عدوى فيروس كورونا.

ويحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 60 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونخ بفارق 7 نقاط كاملة.

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