يشكرون أشرف زكي.. أسرة الراحل حسن حسني توضح موقفها من عدم حضور الفنانين عزاءه.. فيديو

قال هشام حسن حسني نجل الفنان الراحل حسن حسني, إن الفنان حسن حسني توفي في الساعة 2:30 صباحا وتم انتهاء إجراءات الدفن في الصباح مباشرة ولم يكن هناك استعجال في دفنه مطلقا.





وأضاف هشام حسن حسني خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أن الدكتور أشرف زكي كان يتابع معهم الحالة الصحية للفنان حسن حسني لحظة بلحظة.





وتابع نجل الفنان الراحل حسن حسني, أن الأسرة جميعا كانوا يعلمون أنه لم يكن هناك صلاة جنازة بسبب ما تمر به البلاد من وباء فيروس كورونا فقرروا دفنه مباشرة.





وأوضح هشام حسن حسني, أنهم لم يلوموا أي شخص أو فنان لم يحضر دفن الفنان الراحل حسن حسني بسبب أن الجميع لديه مسؤليات ومشاغل خاصة به وهم يتفهمون ذلك جيدا.





وأشار إلي أن, الجميع كان يحب الفنان حسن حسني كفنان وممثل وعند الاقتراب منه والتعامل معه كان الجميع يحبونه أكثر كإنسان من كونه فنانا.