هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا.. برلمانيون: الانسياق وراء شائعات العلاج يعرض صحتك للخطر.. ومطالب بضرورة التفتيش على الصيدليات لضبط الاسعار

- برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية حول خطر التكالب على شراء الأدوية
- صحة النواب عن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة: شائعات مضللة
- برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات لخفض أسعار الكحول والكمامات
أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها الوقاية من أو علاج فيروس كورونا، ولا توصي الهيئة بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض كوفيد-19 أو معالجته.
وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم الشراء الزائد عن الحاجة وتخزين أدوية المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات، خاصة تلك التي تدخل ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد Covid 19، مما قد يتسبب في نقص تلك الأدوية من السوق وإيقاع الضرر بالمرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية بشكل أساسي في علاجهم من بعض الأمراض، وعلى المواطنين عدم تناول أي أدوية أو فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب المعالج والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.
وحول هذا الامر استطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب البرلمان الذين اكدوا أن هناك عناصر تقوم بستغلال ازمة فيروس كورونا من خلال نشر الشائعات المغرضة بهدف الربح واثارة البلبلة وعدم الاستقرار فى المجتمع، مطالبين بضرورة إطلاق حملات توعية حول ذلك.
طالب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين بشأن عدم التكالب على شراء الأدوية والمضادات الحيوية وغيرها من ادوية المناعة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد علاج وقائي من فيروس كورونا.
وأضاف "حسب الله" لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المرضى الذين يعتمدون على أدوية المناعة وغيرها بشكل كبير، وتكالب المواطنين على شراء هذه الأدوية سوف يسبب نقص كبير فى السوق مما يؤدى إلى عدم توافر هذه الأدوية داخل الصيدليات ويشكل خطر على صحة المرضى.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الى أن مناعة الإنسان الطبيعي لا تحتاج إلى دواء لتقويتها بعكس مناعة الإنسان المصاب التى تأثرت بالمرض وأصبحت تحتاج إلى قوة إضافية تساندها، وذلك خير دليل على عدم جدوى أدوية المناعة مع الإنسان الطبيعي الذي لا يشكو من مرض.
كما قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من العناصر المضللة التى تقوم بنشر بروتوكولات علاج إضافة الأدوية الأخرى الخاصة بالمناعة لاستغلال أزمة كورونا فى بيع هذه الادوية عن طريق إشاعات هدفها الربح وخلق عجز فى الأدوية فى الأسواق.
وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن أخذ البرتوكولات العلاج بشكل عشوائي يسبب تدهور للحالة الصحية، لافتًا إلى أن الإفراط فى هذه الأدوية يهدد الصحة ويمكن أن تسبب الوفاة وينبغى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى هدفها فقط إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
فيما طالب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بضرورة إطلاق حملات تفتيش على الصيدليات من جانب وزارة الصحة، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من الصيدليات حتى الأن يقوم ببيع الكحولات والكمامات وغيرها من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بأسعار غير منطقية.
وأكد "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن الكحولات والكمامات فى زمن كورونا أصبحت مثل المواد الغذائية الاساسية لا يمكن التخلى عنها فهى تقوم بحماية الإنسان من خطر وباء كورونا العالمى، فلابد من الرقابة المشددة على هذه المنافذ حتى يكون هناك ضبط فى الاسعار فتكون هذه المنتجات فى متناول المواطن البسيط.
وأكد النائب ايضا، على ضرورة زيادة كميات الادوية الخاصة بتقوية المناعة فى الصيدليات مثل الفيتامينات وغيرها حتى يستطيع المواطن شرائها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.