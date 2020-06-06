هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا.. برلمانيون: الانسياق وراء شائعات العلاج يعرض صحتك للخطر.. ومطالب بضرورة التفتيش على الصيدليات لضبط الاسعار

فيما طالب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بضرورة إطلاق حملات تفتيش على الصيدليات من جانب وزارة الصحة، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من الصيدليات حتى الأن يقوم ببيع الكحولات والكمامات وغيرها من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بأسعار غير منطقية.





وأكد "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن الكحولات والكمامات فى زمن كورونا أصبحت مثل المواد الغذائية الاساسية لا يمكن التخلى عنها فهى تقوم بحماية الإنسان من خطر وباء كورونا العالمى، فلابد من الرقابة المشددة على هذه المنافذ حتى يكون هناك ضبط فى الاسعار فتكون هذه المنتجات فى متناول المواطن البسيط.



