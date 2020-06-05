بعد إصابة ثالث إعلامية بـ كورونا.. 10 صور لـ المذيعة دينا زهرة

أعلنت الإعلامية دينا زهرة المذيعة بقناة إكسترا نيوز إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



نشرت دينا زهرة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام، صورة لها وعلقت عليها معلنة خبر إصابتها بفيروس كورونا.



وكتبت: “أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا.. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن.. على أمل أن نلتقي قريبًا بإذن الله”.



لتصبح بذلك دينا زهرة هي ثالث إعلامية تصاب بكورونا بقناة إكسترا نيوز بعد الإعلاميتين أية عبد الرحمن وريهام السهلي.





وننشر لكم مجموعة من الصور للمذيعه دينا زهرة ، للتعرف عليها..خاصة بعد تفاعل عدد كبير معها من متابعيها وجاءت التعليقات بالتمنى بالشفاء العاجل.