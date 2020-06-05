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سمير فرج: وجود الأزهر الشريف فى مصر حطم حلم أردوغان.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:15 م
الازهر الشريف
الازهر الشريف
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أسامة علي

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، سبب كره الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر.


وقال فرج خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدي رزق، أن اردوغان عندما حكم تركيا، كان يحلم بأن يصبح خليفة للمسلمين.


وأشار المفكر الاستراتيجي إلى أن حلم أردوغان اصطدم، بوجود الأزهر الشريف في مصر، والحرم المكي في السعودية.


وأضاف اللواء سمير فرج، أن العالم الغربي يكن للشيخ أحمد الطيب احترام وتقدير كبير وينظر إليه "إمام للمسلمين" .


وأكد اللواء سمير فرج، أن سبب كره أردوغان الشديد لمصر هو تبوئها المكانة الأولى في العالم الإسلامي.

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