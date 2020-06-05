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ديني

وزير الأوقاف: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة القادمة من مسجد الحسين بحضور 20 مصليا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:51 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن " أسباب رفع البلاء " سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة ، والتي سيتم نقلها إذاعيا وتليفزيونيا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، مع استمرار اعتذارنا  للصحفيين والإعلاميين من عدم تمكننا من استقبالهم عدا فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره، ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ونفت وزارة الأوقاف في وقت سابق إدلاءها بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، وأن الوزارة  ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة  رئيس مجلس الوزراء. 

وأضافت  الوزارة  أنها لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة  لمجلس الوزراء الموقر أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

وطالبت وزارة الأوقاف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية  بتحري الدقة  ، وعدم الانسياق خلف أي   تكهنات في هذا الشأن ، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة  ، ولا عبرة بغير ذلك .

وبناء على ذلك أيضا تؤكد الوزارة  الاقتصار على نقل صلاة الجمعة القادمة ٥ / ٦ / ٢٠٢٠ م من الجامع الأزهر الشريف بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف ، ونقل صلاة الجمعة ١٢ / ٦ / ٢٠٢٠ م من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بعدد محدود نحو   (٢٠ ) من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف. 
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