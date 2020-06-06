فى 10 دقائق.. طريقة عمل ماسك الخيار وفوائده

فى فصل الصيف تعانى اغلب الفتيات من جفاف البشرة وفقدانها لبريقها ، لذا قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية عبر صفحتها على "فيسبوك" ماسك الخيار لنضارة بشرتك.
ماسك الخيار والليمون والزبادي:
يمكن استخدام الخيار المبشور مع القليل من عصير الليمون والقليل من الزبادي والقليل من الكركم وضعيهم معًا في وعاء واحد وقومي بخلطهم جيدًا، وقومي بوضعهم على البشرة لمدة 15 دقيقة، سيقوم هذا الخليط بعلاج بشرتك من حروق الشمس وتفتيحها.
يعمل على تغذية البشرة والحفاظ على طبقة الكولاجين الموجودة تحت الجلد، ويزيل الهالات السوداء تحت العين، وزيت الزيتون مغذى للبشرة ويعمل على توازنها ونعومتها ويزيل ويمنع تجاعيد الوجه وتجاعيد تحت العين، والنتيجة أنها تبدو مشرقة.